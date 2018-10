Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho volta a engordar

Ex-dirigente do Sporting tinha perdido 25 quilos, mas voltou a ganhar peso.

Bruno de Carvalho esteve no ‘5 Para a Meia-Noite’ da última quinta-feira, convidado por Filomena Cautela, e revelou-se descontraído e bem-disposto ao longo de toda a noite. Mas, além deste seu lado mais divertido, o que também deu nas vistas foi o seu significativo aumento de peso.



O antigo presidente do Sporting, que fez uma dieta rigorosa em 2016 com o conhecido médico José Maria Tallon que o levou a perder cerca de 25 quilos, e que se submeteu a uma lipoaspiração logo a seguir, apareceu no programa com vários quilos a mais. A mudança não passou despercebida e foram muitos os seguidores que comentaram o peso a mais.