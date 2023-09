Bruno Fernandes ajuda colega após acidente de carro

Na noite de sábado, Bruno Fernandes foi ‘herói’ a dobrar. Depois de ter marcado o golo da vitória do Manchester United contra o Burnley, o futebolista português estava de regresso a casa quando saiu em auxílio de Marcus Rashford, que sofreu um acidente de viação após o jogo.Segundo o ‘The Sun’, a colisão aconteceu quando o internacional inglês deixou Carrington, centro de treinos dos red devils, para onde a equipa regressou de autocarro depois do jogo fora de casa.O Rolls Royce - avaliado em cerca de 800 mil euros - em que o avançado seguia ficou visivelmente batido, e, ao passar pelo local, o português, de 29 anos, "parou urgentemente para oferecer ajuda" ao companheiro de equipa. Apesar dos danos no automóvel, o jogador, de 25 anos, não sofreu qualquer tipo de ferimentos, tendo apenas ficado "abalado".