Bruno Gaglisso e Giovanna Ewbank apresentam queixa na GNR contra mulher que insultou os filhos

Leia também Giovanna Ewbank faz queixa de mulher à PSP por racismo em restaurante na Costa da Caparica



, no Clássico Beach Club, na Costa de Caparica (onde a família passa férias), a mulher terá dito para a estrela brasileira "tirar aqueles pretos imundos dali".

A polícia foi chamada ao local e a suspeita, que estava alcoolizada, foi levada depois de ter insultado também os agentes da GNR que tomaram conta da ocorrência. Foi entretanto libertada. Giovanna Ewbank e o marido, o também ator Bruno Gagliasso, já tinham dito que iam apresentar queixa formal contra a mulher que insultou as crianças. O casal adotou Titi, natural do Malawi, em 2016. E, em 2019, Bless.



Atualmente, a menina tem nove anos e o menino sete. Além deste casal, Giovanna e Bruno são pais biológicos de Zayn, de um ano. Na mesma situação, uma família angolana terá sido também insultada.

