Bruno Mars foge da guerra em Israel e deixa todo o equipamento de música para trás

Parque HaYarkon, na

O músico norte-americano Bruno Mars estava em Telavive, este sábado, momento em que o Hamas começou a guerra com Israel. O artista foi obrigado a cancelar a segunda atuação, com lotação esgotada, que iria acontecer nocapital israelita, este sábado.O artista e a equipa apanharam um voo para Atenas, na Grécia. Segundo o Music Observer, Bruno Mars tencionava seguir da capital grega para Doha, no Qatar, onde ia continuar a digressão mundial, porém como foi obrigado a deixar todo o equipamento de produção em Israel, o concerto teve de ser cancelado.Durante o dia de sábado, já depois do ataque do Hamas a Israel, a empresa organizadora do evento anunciou, através das redes sociais, o cancelamento do concerto. "Todas as compras de bilhetes para o espetáculo serão reembolsadas automaticamente no cartão de crédito através do qual a compra foi efetuada", refere um comunicado que o Bluestone Group partilhou online.