A atriz Cameron Diaz revelou ter sido usada como “correio de droga” no início dos anos de 1990, ainda antes de se ter estreado como atriz.Mudou-se para Paris (França) à procura de oportunidades de trabalho como modelo e, sem conseguir arranjar emprego, foi convidada a transportar uma mala para Marrocos.Sem saber o que fazer, a artista deixou a mala com os funcionários da alfândega, garantindo que não fazia ideia do que estaria dentro dela.