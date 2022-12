"Só Tu Me Fazes Bem” é o tema inédito de Sara Carreira que será apresentado na segunda edição da Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, no próximo domingo, dia 4 de dezembro, no Campo Pequeno.



Na cerimónia, para além da atuação de artistas nacionais, Tony, Mickael e David Carreira vão subir ao palco para apresentar, pela primeira vez, o single do membro mais novo da família Carreira, gravado antes da morte prematura da cantora, em dezembro de 2020.









