Marília Mendonça morreu aos 26 anos, na passada sexta-feira, no auge da sua carreira, sendo uma das artistas mais idolatradas do Brasil na atualidade. No sábado, foi a cantora mais ouvida do Spotify no Mundo, com 30 milhões de reproduções, ficando à frente de nomes como Adele, Taylor Swift e Billie Eilish.