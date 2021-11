O antigo jornalista Artur Albarran foi internado de urgência esta sexta-feira, no Hospital de São Francisco Xavier, apurou o Correio da Manhã.Segundo sabe o CM, o também apresentador, foi levado àquela unidade de saúde esta sexta-feira devido a um agravamento da doença oncológica que o afeta há já algum tempo e que, em 2019 o levou a receber um transplante de medula óssea, já depois de, oito anos antes, ter lutado contra o cancro.Artur Albarran está retirado do meio mediático desde 2001, no entanto, manteve-se sempre ativo nas redes sociais, espaço que usava para comentar a atualidade mas também para fazer algumas partilhas sobre a sua vida mais privada. Uma delas foi em fevereiro de 2019, quando revelou que estava novamente a braços com um cancro. “Passados oito anos, mais uma vez umas semanas num quarto bolha, em isolamento hospitalar para segundo transplante de medula óssea. É como nascer outra vez. Espero sair daqui como novo”, contou. Em 2011, já tinha sido submetido a uma intervenção semelhante depois de lhe ter sido detetado um mieloma múltiplo, uma espécie rara de cancro.