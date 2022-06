Cândida Baptista acusa Ljubomir de lhe ter proposto sexo em troca da vitória

A guerra entre Ljubomir Stanisic e Cândida Baptista parece não ter fim. A ex-concorrente do ‘Hell’s Kitchen’ (SIC) acusa o chef jugoslavo de lhe ter proposto a vitória do programa em troca de favores sexuais. Segundo a revista ‘TV Mais’, que teve acesso ao processo que deu entrada no Tribunal Civil de Lisboa, Cândida Baptista exige uma indemnização de 40 mil euros a Ljubo. "Queres vencer esta competição? Podemos fazer um acordo... Let’s make a deal, I love a good deal [Vamos fazer um negócio, eu adoro um bom negócio]", afirmou, alegadamente, o chef jugoslavo à cozinheira.

