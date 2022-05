Cantor Leandro abandona concerto solidário

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leandro (@leandro.pt)

O cantor Leandro está envolto numa nova polémica depois de ter abandonado o palco durante um concerto solidário no Multiusos de Alfena, em Valongo.De acordo com um comunicado, publicado na conta de Instagram do artista, em causa está o "não cumprimento das condições acordadas"."Devido ao não cumprimento das condições acordadas, por parte da organização do evento de alfena, a agência que representa o cantor Leandro, decidiu que este não subiria ao palco, dando a sua atuação por cancelada. De salientar que o cantor se deslocou a Alfena com o seu staff, cumprindo a sua parte do acordado", pode ler-se no comunicado.