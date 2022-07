Cantor Leandro condenado em processo por agressões a marido da ex-mulher

O cantor Leandro foi esta quarta-feira condenado por agressão ao marido da ex-mulher e mãe dos seus filhos, Sury Cunha.Leandro, também ex-concorrente do 'Big Brother', já reagiu à leitura da sentença nas redes sociais."Produzida a prova nas várias sessões de audiência de julgamento, a Sra. Juíza decidiu, em sentença, condenar-me por um crime de ofensa à integridade física simples (desqualificando o crime conforme o Ministério Público defendia na acusação e alegações, e bem como defendiam os assistentes), absolvendo-me do crime de furto", afirmou numa história no Instagram.O cantor refere ainda que algumas declarações de testemunhas foram consideradas desvalorizadas, por isso, irá recorrer da decisão."Iremos ponderar eventual recurso", acrescenta Leandro.