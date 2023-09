Cantor Melão e namorada obrigados a mudar de hospital após aparatoso acidente na Arrábida

Melão e a Sofia Branco sofreram um aparatoso acidente no final da tarde de domingo, depois de um dia na praia dos Galapos, na Arrábida. O cantor, de 48 anos, e a namorada vinham de moto quando um jipe lhes bateu.sabe que o condutor desse veículo assumiu logo a culpa pelo acidente e que tem estado em constante contacto com a família de Melão. Tanto o artista como Sofia Branco foram levados para o Hospital de São José, em Lisboa.Esta segunda-feira, o cantor dos ‘Excesso’ inspirava mais cuidados - nomeadamente ao nível do pé - e foi transferido para o Garcia da Horta, em Almada, onde esperava pela operação. Já Sofia Branco fez uma intervenção cirúrgica e passou para o Curry Cabral, em Lisboa.