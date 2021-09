Cantora Billie Eilish diz que perdeu seguidores nas redes sociais devido ao facto de ter "mamas grandes"

Billie Eilish é um dos nomes-revelação no mundo da música e, aos 19 anos, continua a somar sucessos de forma imparável, com o seu mais recente álbum de estúdio, ‘Happier Than Ever’ a arrecadar vários prémios. Esta nova fase de carreira da jovem norte-americana veio acompanhada de uma mudança radical de visual: Billie, conhecida pelo cabelo verde-fluorescente e roupas largas, passou a adotar cabelos louros e a vestir roupas que deixam as suas curvas sensuais em evidência. Acontece que nem todos gostaram da mudança.

Em entrevista à ‘Elle’, Billie conta que perdeu 100 mil seguidores no instagram "só por causa das mamas". "As pessoas não gostam de mamas grandes, têm medo", justifica a artista.

A cantora vai mais longe e diz que foi criticada por mudar de estilo e forma de se vestir. "As pessoas agarram-se a essas memórias, têm uma fixação com isso. Mas, para mim, é desumanizador", considerou. Ainda assim, e com a perda de seguidores, a artista tem mais de 91 milhões de pessoas a segui-la no Instagram.

A própria artista, que é uma voz ativa na defesa "dos corpos reais" assumiu anteriormente que usava roupas largas para esconder eventuais julgamentos pelo seu aspeto físico. "Ninguém pode ter uma opinião porque nunca viram o que está por baixo [da minha roupa]", afirmou.