A cantora norte-americana Britney Spears anunciou, este sábado, que sofreu um aborto espontâneo. Britney, com 40 anos, esperava um bebé do noivo Sam Asghari, com quem tinha anunciado a gravidez há um mês.



"É com a mais profunda tristeza que anunciamos que perdemos o nosso bebé milagre no início da gravidez", escreveu Britney no Instagram, acrescentando que "este é um momento devastador para qualquer progenitor."



Em atualização