Mónica Sintra, de 45 anos, esteve esta quarta-feira no Tribunal de Loures, acompanhada por alguns amigos.



A cantora está a ser julgada por difamação agravada, depois das declarações proferidas em 2020 contra o juiz Joaquim Manuel Silva. A artista disse na altura que não ficou surpreendida com as polémicas que envolvem o juiz, depois de a prostituta Ana Loureiro ter revelado que o magistrado recebia, alegadamente, serviços sexuais enquanto via vídeos com testemunhos de crianças vítimas de abusos.









