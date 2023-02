Cantora Rita Lee internada em hospital de São Paulo no Brasil

A cantora Rita Lee, conhecida como a "Rainha do Rock brasileiro", foi internada, esta quinta-feira, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil, segundo fontes próximas da família. O estado de saúde da cantora é considerado frágil e os médicos acharam adequado mantê-la sob observação, refere o Globo.





Numa publicação feita na rede social Instagram, o músico Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, pediu privacidade, sem adiantar detalhes do quadro de saúde da cantora.





"Como qualquer pessoa que passou ou passa por tratamento oncológico, internamentos para exames podem ser necessários", escreveu na nota. "A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", concluiu o músico.





Em 2021, Rita Lee foi diagnostica com um cancro do pulmão e em abril de 2022 disse estar curada, mas ciente de que o tratamento exige prudência.