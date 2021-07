A criadora de conteúdos, Madalena Abecasis, recordou este domingo, um grave acidente que sofreu com a irmã, há cerca de 19 anos, quando seguiam juntas numa viagem do Porto rumo a Lisboa.A legenda faz-se acompanhar pela radiografia da cara da irmã, depois do "acidente gravíssimo".A influencer aproveitou o momento para, em parceria com uma clínica, harmonizar da melhor forma o rosto da irmã, por forma a que esta se sinta melhor com a sua fisionomia.