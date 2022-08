Carla Baía vive uma das melhores fases da sua vida. Aos 50 anos, prepara-se para ser mãe, fruto do casamento com Rahim Samcher, e anunciou que a sua filha, Diana, de 31 anos, também está novamente grávida. “Agora já posso partilhar convosco a minha alegria a dobrar. Vou ser avó de novo. Mergulhada numa verdadeira onda de amor”, revelou Carla nas redes sociais.





Diana, que nasceu do casamento anterior da relações públicas com João Vieira Pinto, já é mãe de Vicente, de dois anos, e mostrou-se radiante com a novidade. “E quem diria que este boneco com dois anos já vai ser irmão mais velho?”, revelou, acrescentando que está na 13ª semana de gestação. Sobre a gravidez da mãe, Diana já tinha revelado: “Fiquei muito feliz! Aqueles dois têm uma história muito bonita e acho que a chegada de um bebé é a cereja no topo do bolo.”