Carlos e William aconselham rainha a afastar príncipe André

Um dia depois de Isabel II ter retirado todos os títulos militares ao príncipe André, na sequência do escândalo sexual em que este está envolvido, a imprensa britânica avança pormenores sobre como foi tomada esta decisão. De acordo com fontes do palácio, o veredicto “rápido e implacável” foi amplamente discutido entre a rainha, o filho mais velho, Carlos, e o neto, William, em Windsor, depois do juiz norte-americano Lewis Kaplan ter recusado arquivar o caso em que André é acusado de abusar sexualmente de Virginia Giuffre.