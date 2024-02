É o Carnaval mais quente do Mundo. Milhares de foliões começaram a sair à rua para celebrar o icónico Carnaval do Brasil, que se estende pelos próximos dias. As escolas de samba invadiram as ruas e os sambódromos de São Paulo e do Rio de Janeiro com a habitual dose de energia, música e muita sensualidade à mistura.









