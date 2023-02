O Rio de Janeiro é o palco da mais famosa festa brasileira. Na passada noite de domingo, começou a abertura oficial das apresentações do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. No total, seis escolas desfilaram pela avenida até de manhã.



Académicos do Grande Rio, Unidos da Tijuca e Estação Primeira de Mangueira foram alguns dos nomes que se destacaram entre algumas das mais badaladas apresentações, como Império Serrano, Mocidade Independente do Padre Miguel e Académicos do Salgueiro.









