Chef gera controvérsia ao cozinhar "pequeno-almoço português": carne de porco com ovos

The only Portuguese breakfast I know. Wtf is that Mr. Ramsey? Lunch or maybe dinner? pic.twitter.com/BRRStZSAAO — Madres de Alvalade (@Madragoa3) June 7, 2021





Já outro utilizador do Twitter respondeu à publicação de Gordon Ramsay com uma foto de um café com um pastel de nata.





Gordon amigo, não sei com que tugas te dás, mas checa as origens!!! Parte 1 pic.twitter.com/njsADiz9wF — Helena Santos (@MilenaSantos) June 7, 2021

Gordon Ramsay está novamente no centro das atenções. Desta vez, o chefe britânico veio até ao Alentejo para gravar um episódio da série 'Uncharted' e durante o 'behind the scenes' fez uma receita de um "pequeno-almoço português perfeito".No Twitter, os internautas mostraram-se supreendidos ao ver o vídeo de Ramsay, que cozinhou carne de porco preto com ovo estrelado para a primeira refeição do dia.Perante a publicação, vários portugueses responderam com fotografias daquilo que consideram ser o pequeno-almoço português tradicional, gerando controvérsia nas redes sociais."O único pequeno-almoço português que conheço", disse um internauta num post com uma fotografia de torradas com galão.