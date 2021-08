Carolina Carvalho escaldante ao lado de David Carreira

A gozar um período de férias ao lado de David Carreira, Carolina Carvalho provocou o alvoroço nas redes sociais ao divulgar uma fotografia em que surge com um biquíni preto e muito sensual. A musa do filho de Tony Carreira arrancou centenas de elogios dos fãs com a partilha sexy, ao mesmo tempo que mostrava como têm estado a ser os seus dias ao lado do namorado.O primeiro destino de descanso escolhido pelo casal foi o Algarve. Os dois ficaram instalados na casa de Tony Carreira, na zona do Pinhal Velho, e aproveitaram para mimar o cantor com a sua presença. Esta tem sido, aliás, uma prioridade tanto para David como para Mickael que demonstram o apoio incondicional ao pai e revelam a união da família no momento mais difícil das suas vidas.