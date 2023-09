Carolina Carvalho, que o público pode agora ver em ‘Papel Principal’, a nova novela da SIC, é uma mamã-galinha e nem sequer em gravações dispensa a presença do pequeno Lucas, o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor David Carreira.



Lucas, que completa o primeiro ano de vida somente em janeiro, andou assim a conhecer os meandros do meio televisivo ao colo da mãe.









