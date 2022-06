David Carreira abriu o palco Mundo do segundo dia o Rock in Rio Lisboa e contou com o apoio especial da namorada, Carolina Carvalho. A atriz subiu ao palco para cantar e dançar o tema ‘Baby Boo’ e conseguiu mesmo roubar as atenções do público. A namorada do cantor surpreendeu na atuação com um ‘crop top’ cor de laranja, reduzido e sensual, que deixou o peito em grande evidência.









