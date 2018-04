Proximidade entre modelo e apresentadora não passou despercebida.

Ruben Rua, de 31 anos, e Carolina Loureiro, de 25, escolheram a companhia um do outro para assistirem aos desfiles do Portugal Fashion, na cidade do Porto. Os dois sentaram-se lado a lado na primeira fila do evento de moda e trocaram opiniões à medida que assistiam à passagem dos modelos na passerelle.