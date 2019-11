Carolina Loureiro tem nova paixão secreta

Carolina Loureiro tem estado concentrada no papel da novela Nazaré, da SIC, mas agora que as gravações acabaram a atriz pode estar a namorar com Vitor Kley, e ambos têm dado pistas sobre o relacionamento.

A apresentadora esteve no Rock in Rio Brasil, na companhia do cantor de "O sol" e os artistas têm deixado comentários com corações nas publicações de Instagram um do outro.

Carolina ficou sem resposta durante uma entrevista na RFM, quando o locutor lhe perguntou se tinha trazido o colar de alguém do Rio de Janeiro, uma referência à conhecida música "Morena", de Kley.

"Dali pra frente a história começou a complicar

Ela foi pro Rio embora e levou o meu colar

Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer"

O cantor chegou a Portugal, no domingo, para espetáculos e partilhou nas redes sociais uma fotografia na Nazaré. No mesmo dia, a atriz publicou uma paisagem da terra, com a descrição: "Minha Nazaré".