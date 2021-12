Carolina Loureiro, de 29 anos, e Vitor Kley, de 27, estão prestes a matar saudades um do outro. É que a atriz e investigadora da 'Máscara' (SIC) vai viajar para o Brasil esta semana para passar o réveillon com o namorado.A revelação foi feita pelo artista, que está a fazer furor do outro lado do Atlântico ao participar na rubrica 'Show dos Famosos', no 'Domingão com Huck', da Globo.