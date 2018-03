Anúncio foi feito nas redes sociais da apresentadora.

Carolina Patrocínio deu à luz a terceira filha em conjunto com o jogador deGonçalo Uva esta quarta-feira.A apresentadora anunciou a novidade com uma fotografia publicada na conta do Instagram na qual surge com a recém-nascida ao colo. "Nasceu o nosso terceiro bebé", exclamou."É saudável e nasceu de parto natural", explicou. A apresentadora do programa "Fama Show" da SIC, revelou ainda que a menina, que nasceu às 15h38 no Hospital da Luz, tem o mesmo nome que a mãe, Carolina.