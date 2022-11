Carro de atriz Denise Richards atingido a tiro depois de homem ficar irritado no trânsito

Denise Richards e o marido Aaron Phypers seguiam, na estrada, enquanto se dirigiam para um estúdio no bairro de Chesterfield Square, no sul de Los Angeles, nos EUA.Segundo avança o site TMZ, o homem terá ficado irritado pelo facto de Aaron Phypers se encontrar a conduzir devagar, uma vez que estava com dificuldades a encontrar a localização do estúdio para o qual se deslocavam. Apesar de o marido da atriz o ter deixado ultrapassar, o condutor disparou contra a traseira do carro."A produtora fez com que ela se sentisse segura, mas não registou boletim de ocorrência", acrescenta a fonte. No entanto, as autoridades foram informadas do incidente após alguém da produtora ter ligado.Atualmente a atriz encontra-se a gravar o filme Angels Fallen: Warriors of Peace, que deverá ser lançado em 2023.