Ricardo Araújo Pereira não ganhou para o susto, na última sexta-feira, dia 4 de dezembro. O apresentador do programa, 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' da SIC, viu o ser carro ser abalroado por um camião de uma conhecida empresa de transporte e logística portuguesa, no Eixo Norte/Sul, perto da Avenida de Ceuta, entre o Campo Grande e Alcântara, em Lisboa.



