Um dos carros de Cristiano Ronaldo terá sido bloqueado pela EMEL, a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, junto a uma superfície comercial no centro de Lisboa, perto do seu apartamento de luxo.



Trata-se de um Rolls-Royce Cullinan, uma ‘bomba’ que tem como preço base 700 mil euros, mas que facilmente pode chegar a 1 milhão com personalizações.









Ver comentários