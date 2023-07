José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes viajaram até ao Algarve para passar alguns dias de férias em família. A antiga jornalista da TVI, de 66 anos, e o diretor-geral da estação, de 71, passaram os dias entre a praia e a casa que alugaram no Sul do País.



Como sempre, José Eduardo Moniz não consegue desligar-se do trabalho e de quando em quando lá se agarrava ao telemóvel, enquanto Manuela Moura Guedes optava por banhos de sol.









