Casamento de Alessandra Ambrosio termina após 13 anos

Modelo brasileira separa-se de Jamie Mazur. O casal tem dois filhos.

12:49



A modelo brasileira abandonou a Victoria’s Secret para se dedicar à sua marca de fatos de banho, Ale by Alessandra, e tentar construir uma carreira no mundo da representação.

A modelo brasileira Alessandra Ambrosio e o empresário norte-americano Jamie Mazur terminaram a sua relação de 13 anos. O casal tem dois filhos, uma menina e um menino.Em declarações à revista US, uma amiga de Alessandra Ambrosio, de 36 anos, garantiu que o casal tem tentado manter o processo de separação longe do olhar do público, mas que a brasileira está pronta para "virar a página".Segundo noticia o site espanhol ABC, o casal tem estado longe da vida social nos últimos meses, tendo Ambrosio aparecido sozinha na festa pós-Óscares.Ambrosio é das modelos mais bem pagas do mundo, tendo facturado mais de 5 milhões de dólares em 2016."Nos meus sonhos mais loucos nunca teria imaginado fazer 17 desfiles de moda da Victoria’s Secret", escreveu na sua página de Instagram a modelo há mais tempo com a Victoria’s Secret que largou a marca no fim do ano passado. Este anjo da marca de lingerie marcou presença em todos os desfiles anuais desde 2005.