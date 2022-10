Casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady chega ao fim

Leia também Divórcio: Gisele Bündchen e Tom Brady dividem 650 milhões de euros e a estrela dos Tampa Bay Buccaneers acentuaram-se com o regresso de Tom aos relvados.

A modelo brasileira Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady apresentaram esta sexta-feira os papéis para o divórcio, após treze anos de matrimónio.De acordo com fontes próximas, citadas pela revista People, o casal esteve, esta sexta-feira, na Flórida para entregar os papéis do divórcio."O acordo está resolvido. Têm estado a chegar a um consenso", asseguram fontes próximas.A separação de um dos casais mais mediáticos do mundo não surpreende os fãs, uma vez que já existiam relatos de que a modelo, de 42 anos, e o atleta, de 45, estavam a lutar para manter o casamento. Os desentendimentos entre Gisele Bündchen