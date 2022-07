A cantora Jennifer Lopez casou-se em segredo com Ben Affleck em Las Vegas este domingo, após o casal reacender a chama quase 20 anos depois de se terem juntado pela primeira vez.O casal obteve uma licença de casamento no estado de Nevada, nos EUA, de acordo com os relatórios afixados online, avança a agência noticiosa Reuters.Jennifer Lopez e Ben Affleck, uma dupla conhecida como "Bennifer" ficaram noivos em abril deste ano.Nos anos 2000, o casal ficou conhecido no mundo das celebridades pelo grande anel de noivado de diamantes rosa de 6,1 quilates.Em 2023 cancelaram o casamento e alguns meses depois separaram-se.Casamento em segredo: Jennifer Lopez e Ben Affleck dão o nó em Las Vegas