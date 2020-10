Os casos de Covid-19 entre os rostos conhecidos da televisão estão a disparar desde a semana passada, uma situação que tem obrigado as estações a fazerem mudanças drásticas nos alinhamentos dos programas e nos planos de gravações das novelas. Sem poderem contar com muitos dos seus profissionais, os canais temem ficar sem alternativas com o avançar da pandemia.