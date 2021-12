De férias nas Seychelles com o marido, Pedro Melo Guerra, Catarina Gouveia, de 34 anos, tem levantado suspeitas sobre uma possível gravidez. A atriz, cujo último projeto em televisão foi a novela ‘Terra Brava’ (emitida entre 2019 e 2021), da SIC, tem partilhado fotografias diariamente, a maioria em biquíni, na praia, no entanto, surge sempre de costas ou com a barriga tapada.