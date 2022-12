Causas da morte de Jô Soares reveladas quatro meses depois do falecimento

As causas da morte do apresentador, ator, diretor e humorista brasileiro Jô Soares foi divulgada esta semana pela ex-mulher Flávia Pedras Soares, quatro meses depois do falecimento.



De acordo com o jornal Notícias da TV, que teve acesso à certidão de óbito, José Eugenio Soares morreu em agosto, aos 84 anos, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, devido a uma "insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial" ligada ao seu problema obesidade.





Em entrevista ao Notícias TV Flávia Pedras alegou que o apresentador queria continuar "elegante na vida" e queria evitar rumores sobre os seus problemas.A herança do apresentador foi dividida entre Flávia Pedras e os funcionários que trabalharam na sua casa, durante anos.