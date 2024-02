João Tomás Moura, filho do conhecido cavaleiro João Moura e de Filipa Telles de Carvalho, foi proibido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alter do Chão de atuar, a 1 de fevereiro, no festival taurino em Mourão.



O jovem cavaleiro, que faria a sua terceira aparição - primeira foi em Reguengos de Monsaraz a 15 de agosto e a segunda em Portalegre a 10 de setembro -, não participou assim na abertura da temporada.









