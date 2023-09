Celine Dion à espera de um milagre: Irmã fala sobre doença rara e batalha da cantora

Celine Dion revelou em dezembro de 2022 que sofre de uma doença rara, o Síndrome de Pessoa Rígida. Meio ano depois, a irmã Claudette falou sobre o estado de saúde da cantora à revista Hello! do Canadá."Está fazer de tudo para recuperar. Ela é uma mulher forte", diz Claudette, de 74 anos."É uma doença sobre a qual sabemos tão pouco", admite Claudette. "Há espasmos, que são impossíveis de controlar. Sabe quando nos levantamos durante a noite por causa de uma cãibra na perna? É um pouco isso, mas em todos os músculos", explica. "Não há muito que possamos fazer para a apoiar, para lhe aliviar as dores"."Estamos a cruzar os dedos para que os investigadores encontrem um remédio para esta doença terrível", diz a irmã. Família e fãs esperam que investigadores encontrem cura rapidamente.