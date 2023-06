Céline Dion "mal se consegue mexer" e é provável que não volte a subir aos palcos

"mal se consegue mexer"

A cantora Céline Dion, que foi forçada a cancelar toda a digressão mundial devido a problemas de saúde,. A canadiana de 55 anos luta contra o síndrome de stiff-person (pessoa rígida) um problema de saúde neurológico extremamente raro e incurável.Segundo fonte próxima da cantora, que falou com o site RadarOnline, Celine "mal se consegue mexer" e é provável que não volte aos palcos."A Celine está a sentir muitas dores. Ela tem a melhor equipa médica que o dinheiro pode comprar, mas as coisas não estão a correr bem. A sua doença é incurável. E por mais que ela tenha trabalhado arduamente com médicos e terapeutas, ela simplesmente não está a melhorar", disse a fonte ao RadarOnline. Em dezembro a cantora partilhou o síndrome que lhe tinha sido diagnosticado . A equipa de produção já tinha revelado que o estado de saúde impedia a canadiana de atuar.