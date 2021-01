Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Abrantes (@andresilvaabrantes)

Depois do vídeo de sexo do casal no Big Brother ter sido divulgado na Internet e de terem estado no centro da polémica, o casal André Abrantes e Zena voltam a dar que falar.Desta vez devido a uma tatuagem. O músico André decidiu tatuar o rosto da namorada no antebraço.O ex-concorrente do reality show mostrou o resultado nas redes sociais e afirmou: "Chamem-me doido".No fim da publicação, Abrantes acrescenta ainda um excerto da música "O amor é assim".O casal está atualmente na Madeira.