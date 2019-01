Charlize Theron é o novo amor de Brad Pitt

Atores foram apresentados pelo ex-namorado da sul-africana, Sean Penn, e estão juntos há cerca de um mês.

Há um novo casal sensação em Hollywood. Brad Pitt, de 55 anos, e Charlize Theron, de 43, foram surpreendidos juntos pelo jornal ‘The Sun’ e, segundo o tabloide britânico, namoram há cerca de um mês.Foi na semana passada que uma fonte garantiu à publicação ter encontrado o casal em clima de grande romance, após a apresentação do filme ‘Roma’, em Hollywood. O ex-marido de Angelina Jolie chegou já depois do evento e juntou-se à atriz num canto do bar, onde estiveram em animada conversa.