Pelas 19h00 de domingo, cerca de 20 mil pessoas juntaram-se nos jardins do Castelo de Windsor para assistir ao Concerto da Coroação, com Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli e Take That como cabeças de cartaz.



Os lugares de destaque foram, obviamente, para o rei Carlos III e a rainha Camilla, mas quem roubou as atenções foram os príncipes Charlotte e George, que cantaram e dançaram ao som de Lionel Richie.









