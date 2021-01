Chef distinguido pela Michelin acusado por vender 240 alheiras contaminadas com botulismo em Bragança

O chef de cozinha Luís Portugal, cujo restaurante em Bragança foi distinguido duas vezes pela Michelin, e que em 2014 participou no ‘Masterchef’, da TVI, foi acusado do crime de corrupção de substâncias alimentares por confecionar e vender 240 alheiras contaminadas com uma bactéria que provoca botulismo.



Quatro pessoas ingeriram os enchidos, numa feira e num restaurante, e foram hospitalizadas, tendo havido "perigo concreto para as suas vidas". O caso foi detetado em 2015. A empresa do chef também foi acusada.

