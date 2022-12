O Natal chegou mais cedo para Francisco Rodrigues dos Santos com um presente muito especial. O antigo líder do CDS-PP, de 33 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Inês Guerra Vargas, de 28 anos. O pequeno José Pedro nasceu a 18 de dezembro, num hospital privado, em Lisboa, e o antigo político assistiu ao parto.





