Depois de vários meses de rumores de que a atriz portuguesa Alba Baptista tinha conquistado o coração de Chris Evans, o casal finalmente oficializou a relação. O ator norte-americano, mais conhecido por interpretar o papel de Capitão América nos filmes da Marvel, partilhou no Instagram uma compilação de vídeos do ano passado, com a legenda ‘recordar 2022’ e três corações, onde a atriz prega sustos ao namorado e vice-versa.









