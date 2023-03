Chris Rock pediu a escola para expulsar a filha depois de uma visita de estudo a Portugal

Malaack Compton-Rock, que queria processar os professores por terem permitido que as raparigas se afastassem do grupo.





"Estás tão sério, voltarei à escola em breve", disse Lola ao pai. Com esta resposta

O comediante norte-americano Chris Rock revelou, durante um show de 'stand-up comedy' especial da Netflix, que pediu à escola da filha, Lola, que a expulsasse depois de uma visita de estudo a Portugal.Segundo conta o comediante, enquanto estava em Portugal, a filha "ficou aborrecida" e, com mais quatro amigas, decidiu ir para um bar beber álcool. Foram apanhadas e os pais das amigas de Lola imediatamente arranjaram advogados para impedir que as filhas fossem expulsas da escola.Chris Rock disse que, na altura, não queria contratar um advogado mas que essa hipótese foi discutida com a ex-mulher,, o ator e comediante fez um pedido à escola: "Preciso que expulse a minha filha desta escola. Preciso que a minha filha aprenda a lição agora, antes que ela apareça no OnlyFans". O pedido foi aceite e a escola acabou por expulsar Lola.