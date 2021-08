Christina Yaremchuk promete encantar adeptos da Luz

Chama-se Christina Yaremchuk, tem 27 anos, é ucraniana, e promete aquecer as bancadas do Estádio da Luz. A modelo é mulher do novo reforço dos encarnados, Roman Yaremchuk, e já dá que falar pela sua beleza e sensualidade, que não passaram despercebidas.A manequim é considerada uma verdadeira bomba de ousadia e nas redes sociais não se inibe de partilhar fotografias sensuais, em que exibe a sua boa forma física. A par disso, mostra ser um dos grandes pilares na vida do avançado. O casal tem um filho em comum, de dois anos, que irá acompanhar os pais na mudança para Lisboa, onde irão viver nos próximos tempos.